بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

خطوة غير مسبوقة.. أستراليا ستستخدم مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة

منذ 5 ساعات
خطوة غير مسبوقة.. أستراليا ستستخدم مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ،الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أنها ستباشر باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية، حسب القانون الدولي.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين

دولة فلسطين
وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد
وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

17:44

تشكيليوا الأردن ينجزون رسومات على بوابة قرية جرف الدراويش

17:35

مناقشة مشروع قانون معدل للملكية العقارية لعام 2023

17:21

البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

17:17

بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

17:07

الصندوق الهاشمي للتنمية ينظم يوما طبيا مجانيا للبدو

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك