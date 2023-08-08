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إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

8 أغسطس 2023
إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

وطنا اليوم:أُصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، بأن 58 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أصيب فلسطينيان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم إخلاء عائلة مكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ”العنيفة” بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.
يشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي


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