الساكت :لقاء صريح  مع وزير الطاقة

وطنا اليوم – حذر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، من الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج، حيث تعتبر شكاوى ارتفاع كلف الطاقة أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وذلك في ندوة حوارية عقدت في منتدى السياسات العامة.

وعلق الكاتب الصناعي المهندس موسى الساكت على حديث الوزير الخرابشة :

لقاء صريح مع وزير الطاقة د.صالح الخرابشة في منتدى السياسات العامة. الحديث تلخص حول القطاع الصناعي في 3 محاور رئيسية. المحور الاول حول ضرورة ايصال الغاز الى جميع المدن الصناعية. المحور الثاني ان اسعار الكهرباء رغم تدنيها عن الكلفة إلا انها ما زالت مرتفعة. المحور الثالث سيكون هناك دراسة تخفيض التعرفة بما يتعلق بالتعرفة المرتبطة بالزمن. وطبعا تم الحديث بملفات اخرى منها الهيدروجين الاخضر والتعدين واستراتيجية الطاقة.

وختم الساكت شكرا لكل من ساهم في انجاح هذه الندوة وشكرا للوزير والامين العام ورئيس هيئة الطاقة والحضور الذي اثرى النقاش