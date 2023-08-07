السماح للبرادات الأجنبية بتحميل المنتجات المحلية

وطنا اليوم:كشف اجتماع عقد صباح اليوم في وزارة الزراعة، عن قرار بالسماح للبرادات الأجنبية بتحميل المنتجات المحلية واعتماد نموذج خاص لطلب تصريح التحميل مختوم من قبل المصدر.

وبحسب محضر الاجتماع ، جرى تخصيص منصة من قبل هيئة تنظيم النقل يتوفر فيها البرادات المتوفرة وتأشيرات السواقين ومشغل التصدير والطلب من قبل المصدر إلكترونيًا.

وحضر الاجتماع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم وريكات، ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، محمد العلاقمة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، ونقيب تجار مصدري الخضار والفواكه سعد ابو حماد