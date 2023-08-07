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توقيف موظف من أمانة عمّان بجنحة استثمار الوظيفة

7 أغسطس 2023
توقيف موظف من أمانة عمّان بجنحة استثمار الوظيفة

وطنا اليوم: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس احدى الشعب بأمانة عمّان اسبوعًا بجنحة استثمار الوظيفة.

وفي التفاصيل تعرّف هذا الموظف على صاحب محل غير مرخص ٍلبيع الحيوانات الأليفة فأوهمه بأنه قادر على ترخيص محله فاستجاب صاحب المحل للعرض ودفع له ثلاث دفعات متتاليات كرسوم.

وبعد مماطلات عديدة من موظف الأمانة توجه صاحب المحل الى الامانة بحثًا عن معاملته فلم يجد لها اصلًا فلجأ لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت بدورها القضية الى النيابة العامة.

وقد كشفت التحقيقات أن موظف الأمانة صاحب اسبقيات تزيد عن عشرة منظورة امام القضاء .


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