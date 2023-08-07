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الأردن ومصر يوقِّعان 12 اتفاقيَّة في مجالات مختلفة

7 أغسطس 2023
الأردن ومصر يوقِّعان 12 اتفاقيَّة في مجالات مختلفة

وطنا اليوم:وقع الأردن ومصر ، اليوم الاثنين، 12 اتفاقيَّة للتّّعاون في مجالات: رسم السِّياسات الاقتصاديَّة والماليَّة، والبيئة، والشُّؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثَّقافة، والتَّدريب المهني، والقوى العاملة، والضَّمان الاجتماعي، والصَّحة، والأوقاف، والبريد.
ووقع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، محضر اجتماعات اللِّجنة الُعليا الأردنيَّة – المصريَّة المُشتركة
واضاف الخصاونة خلال تصريحات صحفية مشتركه مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: “ناقشت ورئيس الوزراء المصري الآلية الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق”.
وقال الخصاونة: “مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في مصر”.
ولفت الخصاونة إلى أنه جرى البحث مع الجانب المصري ما أنجز بملف انسيابية مرور الشاحنات عبر الدولتين.


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