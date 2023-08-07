رئيس تجارة الأردن يشارك باجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس

وطنا اليوم:شارك رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، باجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، الذي عقد بمدينة جده السعودية، برئاسة رئيس مجلس أمنائه الأمير تركي الفيصل.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، أكد الحاج توفيق العضو بمجلس أمناء الصندوق، بأن خدمة القدس شرف للجميع وبأن الأردن له خصوصية أخوية وتاريخية تجاهها انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المدينة المقدسة.

واشار الحاج توفيق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، المشرّفة دفاعا عن المدينة المقدسة، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقها، وحماية المسجد الاقصى المبارك.

ووفقا للبيان، أشار الامير الفيصل خلال كلمة له في بداية الاجتماع، لأهمية المساهمة في تمكين المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني.

وثمن خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الذين يمثلون غرف تجارية وشركات ومؤسسات تنموية عربية، جهود البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بالمساهمة في تمويل وإدارة صندوق تمكين القدس.

بدورها تحدثت مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الدكتورة هبة أحمد، عن مسيرة تأسيس صندوق تمكين القدس، مؤكدة حرص صندوق التضامن الإسلامي للتنمية على نجاح صندوق تمكين القدس وتعزيز موارده.

من جهته شكر منيب رشيد المصري في كلمته نيابة عن المساهمين المملكة العربية السعودية والامير تركي الفيصل والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مواقفهما ودعمها الدائم، وجهودهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

من جانبه اشار رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، خلال الاجتماع الذي شهد توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة لدعم صندوق تمكين القدس، إلى إن دعم مدينة القدس واجب، ستبقي الغرفة ملتزمة فيه.