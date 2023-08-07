الطاقة: لا مماطلة بدفع التعويضات المالية المستحقة للمواطنين جراء غاز الشمال

وطنا اليوم:أكدت وزارة الطاقة و الثروة المعدنية،عدم وجود أي مماطلة في دفع التعويضات المالية للمواطنين جراء خط غاز الشمال.

و قالت الوزارة ، إنه يتم تسديد كافة المطالبات المالية عن استملاك مسار خط غاز الشمال أولا بأول وحسب توفر المخصصات المالية لهذه الغاية.

و تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال مشروع خط غاز الشمال في نهاية عام 2019، وتم البدء بتدفيع الغاز الطبيعي داخل خط غاز الشمال مطلع عام 2020.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة استملكت لأغراض «وزارة الطاقة والثروة المعدنية»، أراض لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع.

أما القرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها فهي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).

يشار إلى ان وزارة الطاقة استملكت 344 دونما واستأجرت 611 دونما من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل