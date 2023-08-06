توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية بوزارة الشباب و شركـــــة E-Ride JO‎

وطنا اليوم:وقعت وزارة الشباب ممثلة بصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية اتفاقية تعاون مع شركة E-Ride JO ، أول شركة نقل صديقة للبيئة في الأردن والرائدة في توفير حلول النقل الذكية، يتم بموجبها تزويد مدينة الحسين للشباب بعدد من الدراجات والسكوترات E-Ride JO الكهربائية الصديقة للبيئة؛ وذلك لخدمة زوار المدينة .ويأتي هذا التعاون ترسيخًا لمفهوم النقل المستدام، والاهتمام بالبيئة من خلال توفير وسائل تنقل كهربائية عصرية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر إدارة مدينة الحسين للشباب، بحضور مديرها العام السيد بسام الخلايلة، بين وزارة الشباب ممثلة بمدير صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية السيد ثامر صالح النسور والمؤسس والمدير العام لشركةE-Ride JO السيد حسام داود، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وموظفي الشركة.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسام داود، الرئيس التنفيذي لشركة E-Ride JO عن امتنانه بتوقيع هذه الاتفاقية حيث قال: ”يسعدنا التوقيع مع وزارة الشباب لتزويــــــد مدينة الحسين للشباب بخدمات E-Ride Jo من سكوترات ودراجات كهربائيـــــــة كتجربة جديدة لزوار المدينة بأفضل حلول النقل الصديق للبيئة، حيث تعتبر مدينة الحسين للشباب أحد أبرز معالم العاصمة عمّان، وتضم في أيام الصيف أكبر تجمع شبابي من خلال استقطاب آلاف الزوار يومياً والمهتمين بمختلف المجالات الرياضية والترفيهية”.

وأضاف: ”تسعى شركة E-Ride JO منذ بداياتها الى عقد شراكات مع جهات خاصة وحكومية لتزويد مواقع هذه الجهات بمحطات لتأجير الدراجات والسكوترات الكهربائية وذلك لتوسيع رقعة الخدمة التي تقدمها شركة E-Ride JO على مستوى المملكة حيث نضع نصب أعيننا التوسع في غالبية الحدائق العامة ولجامعات والمواقع السياحية والمحافظات الكبرى في الأردن،ونتطلع بعدها الى الدخول في مجال المنافسة الإقليمية وبدء تزويد الخدمة في دول أخرى مجاورة، حيث نرى أن لكل من الدراجات والسكوترات الكهربائية الأثر الكبير في تحسين وسائل التنقل الصديقة للبيئة وبالتالي ستنعكس على جودة الحياة للمستخدمين”.

من جانبه، علق مدير صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية السيد ثامر النسور على هذه الاتفاقية قائلا ” نسعى دائما في وزارة الشباب لتوفير كل ما هو جديد ومميز لرواد المدن الرياضية للمحافظة على رونقها ورفع مستوى الخدمة للزوار ومن هذا المنطلق جاءت الشراكة مع شركة E-Ride JO لتقديم هذه الحلول المبتكرة لزوار المدن الرياضية، وتعتبر هذه الاتفاقية مع الشركة الخطوة الأولى التي ستعمم على باقي المدن الرياضية”.