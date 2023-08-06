موسى حجازين.. شخصيات لمعت في سماء الكرك

وطنا اليوم: ممثل أردني بارز، ولد في قرية السماكية بمدينة الكرك عام 1956 اجتاز امتحان القدرات في وزارة التربية والتعليم ليسافر إلى مصر لدراسة الموسيقى بمعية سحر العوران وفتحي عبده موسى وهناك في جامعة حلوان تتلمذ على يد أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية وعاد بعد 5 سنوات بشهادة التربية الموسيقية وعمل مدرسا في الموسيقى في المدارس الأرثوذكسية، وقد لمع نجمه لأول مرة في مسلسل حارة أبو عواد ثم في مسلسل الشريكان ثم في مسلسل العلم نور.

الفنان موسى حجازين ليس ممثلا فحسب فقد كان عضوا في فرقة الفحيص للفنون الشعبية. عازف بارع على آلة العود، ويغنّي بصوت جميل يميل إلى الحزن.

نال وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، تقديراً لجهوده المتميزة في رفد الحركة الفنية الأردنية بالأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تعكس واقع المجتمع الأردني.

الفنان موسى حجازين أيضا صاحب موقف وطني صادق أطال الله في عمر الفنان موسى حجازين ومتعه موفور الصحة والعافية.