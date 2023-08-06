799 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى الدول العربية والأجنبية، بنسبة 58.1 بالمئة، لتبلغ 799 مليون دينار، مقارنة بـ505 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات إحصائية الغرفة، التي حصلت عليها (بترا)، زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الـ7 أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.7 بالمئة ليصل إلى 20560 شهادة، مقارنة مع 18913 شهادة للفترة نفسها من عام 2022.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى عدد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 4813 شهادة، ودولة الإمارات العربية 2396، والعراق 1203، ومصر 565، وسويسرا بعدد 14 شهادة.

وتوزعت الصادرات، على العراق بقيمة نحو 309 ملايين دينار، والإمارات نحو 142 مليون دينار، وسويسرا 73 مليون دينار، والسعودية نحو 57 مليون دينار، ثم مصر بقيمة 51 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 327 مليون دينار، والزراعية 97 مليون دينار، والعربية 86 مليون دينار، والصناعية 85 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.

يشار إلى أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.