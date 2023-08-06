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تأجيل تطبيق برنامج حكيم للمستشفيات التي لم تتعامل مسبقاً

6 أغسطس 2023
تأجيل تطبيق برنامج حكيم للمستشفيات التي لم تتعامل مسبقاً

وطنا اليوم:نظم البنك المركزي- مديرية الرقابة على التأمين اجتماعاً مع جمعية المستشفيات الخاصة وبحضور شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وشركة الحوسبة الصحية حكيم، صباح اليوم الموافق 6/8/2023 في مقر البنك المركزي.
وذلك لمناقشة آلية تفعيل منظومة حكيم لمطالبات وموافقات التأمين في المستشفيات الخاصة وبحث إمكانية تأجيل تفعيل المنظومة لدى المستشفيات الخاصة.
وبعد جهود حثيثة في المفاوضات، تم الاتفاق على تأجيل تفعيل البرنامج حتى تاريخ 1/11/2023 للمستشفيات التي لم تتعامل مسبقاً مع الأنظمة المربوطة مع نظام حكيم، اما بالنسبة الى المستشفيات التي تتعامل مع تلك الأنظمة فسيتم الالتزام بالاتفاق المسبق وهو تطبيق برنامج حكيم في 1/9/2023


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