نشرات حمراء بحق مسؤولين عراقيين سابقين بينهم رئيس المخابرات

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، الأحد 6 أغسطس/آب 2023، إن السلطات أصدرت نشرات حمراء بحق مسؤولين سابقين كبار متورطين في سرقة ما لا يقل عن 100 مليار دينار عراقي، (حوالي 77 مليون دولار أمريكي) لكل واحد منهم، فيما يُعرف في العراق بـ”سرقة القرن”، وأشار إلى أنه سيتم استرداد المطلوبين من دول غربية وعربية.

رئيس أعلى سلطة قضائية في البلاد معنية بشؤون تتبع قضايا الفساد أوضح أن النشرة الحمراء تشمل رئيس المخابرات ووزير المالية السابقين، إضافة إلى سكرتير رئيس الحكومة السابق، وطلب من أمريكا وبريطانيا تسليمهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

رئيس هيئة النزاهة العراقية قال إن الأمر يخص أيضاً المستشار السابق لرئيس الحكومة السابق، وقال إن كل فرد من المطلوبين “متورط بسرقة ما لا يقل عن 100 مليار دينار عراقي”، وأضاف أن بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان “لن يستمر”.

قال القاضي حنون، في مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، إن قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف الثقة بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها.

كما أضاف رئيس هيئة النزاهة العراقية أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن، فإن مضي الأيام لم ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية”.

المسؤول العراقي قال: “بقاؤكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونستردّ منكم الأموال المسروقة”