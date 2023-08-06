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اطلاق خدمة الابلاغ عن التدخين في الاماكن العامة والسجن من شهر الى ثلاث اشهر

منذ ساعتين
اطلاق خدمة الابلاغ عن التدخين في الاماكن العامة والسجن من شهر الى ثلاث اشهر

 

وطنا اليوم – اطلقت الأمانة خدمة الإبلاغ عن التدخين في الأماكن العامة، وتقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق أمانة عمان للشكاوى، أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.  وقال الناطق الاعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر رحامنة إن هذه الخدمة تم إطلاقها للشكوى عن حالات التدخين في الأماكن العامة والمراكز التجارية والحدائق، والمطاعم، وذلك يشمل التبغ ومشتاقاته والأرجيلة.

وبيّن رحامنة أنه في حال صحّت المخالفة يتم تحويل المشتكى عليه للمحكمة، وتكون العقوبة حسب ما جاء في عقوبات قانون الصحة العامة المادة 63 والتي تنص على أن يعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

وأضاف أن حافلة عمان سيكون من مسؤولية الأمانة في هذه الخدمة ولن تكون المستشفيات من مسؤولية الوزارة وإنما من وزارة الصحة


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