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رئيس وزراء رومانيا يستقبل سفير الأردن قبل انتهاء مهام عمله

5 أغسطس 2023
رئيس وزراء رومانيا يستقبل سفير الأردن قبل انتهاء مهام عمله

وطنا اليوم: استقبل رئيس الوزراء الروماني مارتشيل تشيولاكو في مكتبه بقصر فكتوريا، سفير الأردن لدى رومانيا سفيان القضاة، مودعا بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله في رومانيا.

وأكد رئيس الوزراء الروماني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تعزيزها.

وشدد في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر) بعد اللقاء على أن الأردن هو أحد الشركاء الرئيسين لرومانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن التقدم الثابت في العلاقات الثنائية يجعل من التنمية المستقبلية المستدامة جوهر المشاريع المشتركة بين البلدين. كما أثنى على الجهود التي بذلها السفير القضاة أثناء فترة عمله سفيرا للأردن في رومانيا.

من جهته، شكر السفير القضاة، رئيس الوزراء الروماني والمسؤولين في رومانيا على ما لمسه من تعاون مستمر طيلة فترة عمله في رومانيا، متمنياً لرومانيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.


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