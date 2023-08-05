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افتتاح مكتب “الغذاء والدواء” في مقر جمعية المستثمرين الأردنية

5 أغسطس 2023
افتتاح مكتب “الغذاء والدواء” في مقر جمعية المستثمرين الأردنية

افتتحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مكتبا جديدا لها في مقر جمعية المستثمرين الأردنية، الخميس، داخل مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب.

نائب رئيس غرفة صناعة الأردن / ممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان، أكد أهمية افتتاح مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مبنى الجمعية، وذلك لغايات تسريع انجاز معاملات مصانع الاغذاية في منطقتي سحاب والموقر الخاصة بالشهادات الصحية وفحص العينات، والبالغ عددها (150) مصنعا غذائيا، داعيا إلى تعميم هذه التجربة في كافة المدن الصناعية في المملكة، حيث سيعمل المكتب على تسهيل وتسريع عملية اصدار شهادات المنشأ للشركات الصناعية المصدرة للمنتجات الغذائية.

مندوب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء / مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة اوضح أن افتتاح المكتب يأتي استمرارا لنهج المؤسسة في دعم قطاع الصناعات الغذائية والسعي المتواصل نحو تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهذا القطاع.، حيث سيقوم المكتب بالاضافة الى إنجاز معاملات مصانع الأغذية لدى المؤسسة واصدار شهادات التصدير وسحب العينات ومتابعة برامج الرصد، باطلاق عددا من البرامج التوعوية والتثقيفية للقائمين على المصانع الغذائية وبما يسهم في تعزيز الانتاجية والتنافسية

من جهته أكد نائب رئيس جمعية المستثمرين الاردنية محمد سائد الجيطان إلى الشراكة الحقيقية بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمعية والحرص المشترك على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعاتهم وتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين في قطاع الصناعة، مقدما الشكر لغرفة صناعة عمان على جهودها في افتتاح هذا المكتب.

وينضم هذا المكتب إلى سلسلة فروع ومكاتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء المنتشرة في عدد من مدن ومحافظات المملكة ليتماشى ذلك مع سياسة المؤسسة، ضمن خطة وسياسة المؤسسة للاستمرار في إنشاء فروع أخرى في جميع المحافظات بهدف تعزيز الحالة الرقابية على الغذاء وتوحيد إجراءاتها وتعميم الخدمة لمتلقيها .


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