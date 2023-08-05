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رئيس أورنج الأردن: شبكة الجيل الخامس إضافة جديدة لمسيرة طويلة

5 أغسطس 2023
رئيس أورنج الأردن: شبكة الجيل الخامس إضافة جديدة لمسيرة طويلة

وطنا اليوم: قال الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، فيليب منصور، إن شبكة الجيل الخامس تعد إضافة جديدة لمسيرة طويلة ومتميزة من إدخال الشركة لأحدث التقنيات إلى المملكة، الأمر الذي سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال، مع الاهتمام بالقيمة المضافة التي تقدّمها للمستخدمين.

وأكد منصور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه خلال المرحلة الأولية، تمّ إطلاق خدمات الجيل الخامس من أورنج في محافظتي العاصمة عمّان وإربد، كونهما مركز العديد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى سعي الشركة بالتوسع المستمر لشمول المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة وفق خطط الشركة.

وحول ما يميّز الجيل الخامس، أشار منصور إلى الإمكانات الهائلة وغير المسبوقة التي توفرها هذه التقنية للمستخدمين، إذ تتيح سرعات أعلى واتصالاً معززاً، مشيرا إلى أن أورنج الأردن استفادت من الخبرة التي تمتاز بها مجموعة أورنج العالمية، التي سبق لها أن أطلقت الجيل الخامس في العديد من البلدان الأوروبية وفي دولة بوتسوانا بإفريقيا.

ولفت إلى أن الاستعداد للجيل الخامس تطلّب استثمارات ضخمة لتطوير الشبكات وكذلك تطوير المهارات بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات المتوقعة.

كما أكد تماشي هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمجموعة أورانج العالمية “قيادة المستقبل”، إذ تهدف هذه الخطة لتكوين قيمة تميّز المجموعة في أعمالها الرئيسية ونموّها بشكل مستدام والاستمرار في الاستفادة من نقاط القوّة لديها، وفي مقدمتها البنية التحتية والخبرات العالمية التي تنفرد بها أورنج، لدفع عجلة التنمية وإحداث نقلات نوعية على المستوى الرقمي.

ووفقاً لمنصور، سيتيح الجيل الخامس العديد من الفرص لتعزيز الابتكار، حيث تواصل الشركة تقديم الحلول لقطاع الأعمال بما فيها الاتصال المتطوّر والأمن السيبراني وغيرها، فضلاً عن تمكين المنظومة الريادية في المملكة بالإمكانات الجديدة، كما ستسهم التقنية أيضاً في استحداث فرص عمل، ما يتيح فرصاً جديدة أمام العديد من الشباب والشابات.

وحول العروض التي طرحتها الشركة لتقدّم التقنية الجديدة، أوضح منصور أنّ عروض أورنج وخدماتها تم تصميمها لتكون تنافسية، كما أنها تضمن مجموعة متنوّعة لتلبية احتياجات وتطلعات الزبائن المختلفة وما يناسبهم، سواء الأفراد أو الشركات.
وبين ان أرونج تسعى دوماً لأن تبقى في مقدمة التحوّل الرقمي من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والشبكات الموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة، ليحصلوا على تجارب رقمية لا مثيل لها، حيث بلغت قاعدة زبائن الشركة أكثر من 3.7 مليون.


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