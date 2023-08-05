خبير دستوري يوضح الموقف الدستوري للملك من قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم – رجح ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ألا يتم رفض مشروع القانون لا سيما في ظل المادة 93 من الدستور الأردني.

وقال نصراوين في حديث لوكالة الأناضول رصدته وطنا اليوم: “تصديق الملك على مشاريع القوانين مقيد بحكم الدستور الأردني الذي حدد مدة الموافقة بفترة زمنية معينة، وهي 6 أشهر للتصديق على مشروع القانون من عدمه”.

وأضاف أن “رفض الملك التصديق على مشروع القانون، يلزمه في المقابل أن يبرر أو يبين أسباب عدم التصديق”.

وتابع: “في حالة رفض التصديق، يعود مشروع القانون مجددا إلى البرلمان بشقيه”، موضحا أنه “في حالة إصرار مجلسي الأعيان والنواب على موقفهما من مشروع القانون يجب على الملك عندئذ التصديق عليه وإصداره”.

وأشار نصراوين إلى أنه في حالة انقضاء مدة الستة أشهر المحددة دستوريا للملك، دون التصديق على مشروع القانون أو رفضه “يعتبر نافذا وبحكم المصدق عليه”.

أما عن توقعاته بشأن موقف الملك من مشروع القانون، فلفت نصراوين إلى أنه “من المتوقع أن يصدّق الملك عليه، ولا يمكن القياس على الحالة الدستورية السابقة التي رفض فيها الملك التصديق على مشروع التقاعد المدني عام 2013”.

وأردف: “الظروف المحيطة بمشروع القانون الحالي مختلفة، فمجلس الأعيان المعين من قبل الملك، أدخل تعديلات جوهرية على مشروع القانون، لذلك من غير المتوقع أن يقوم الملك برفضه”.

يذكر أنه في 2018، قررت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكن حكومة الرزاز اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدا للحريات.