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داعش يهاجم شاحنات لجيش مالي كانت في طريقها للنيجر

4 أغسطس 2023
داعش يهاجم شاحنات لجيش مالي كانت في طريقها للنيجر

وطنا اليوم:هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي جنودا ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة، ويخشى أن تكون حصيلة الهجوم مرتفعة.

تفاصيل الهجوم

نقلت وكالة “فرانس برس”، الجمعة، عن مصادر أمنية ومسؤول محلي أن الهجوم قرب حدود مالي وقع الخميس.
وقال مصدر أمني مالي إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق مالي.
وأضاف: “نقوم بمسح الخسائر … جنودنا دافعوا عن أنفسهم بشراسة”.
وأكد مسؤول في الشرطة الأنباء مضيفا أن الجنود “كانوا يرافقون الشاحنات إلى النيجر”.
ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن الشاحنات.
ويشن إرهابيون مرتبطون بتنظيمي داعش والقاعدة تمردا في منطقة الساحل منذ 2012 وكثيرا ما يستهدفون القوات الامنية.
وتحارب النيجر المجاورة أيضا تمردا إرهابيا وتشهد حاليا أزمة مع جيران إقليميين عقب انقلاب الأسبوع الماضي.
ودعمت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما مجلس عسكري القادة العسكريين الجدد في النيجر.
وقالتا إن أي تدخل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمنزلة إعلان حرب عليهما.
وامتدت هجمات الإرهابيين في مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015، ما أجج الغضب إزاء الحكومات المدنية وصولا إلى سيطرة العسكريين في الدول الثلاث منذ 2020.
وأودت الاضطرابات بآلاف الأشخاص في أنحاء المنطقة وأرغمت ملايين آخرين على النزوح من ديارهم.
وضاعفت الجماعات الإرهابية عملياتها في منطقة ميناكا في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تلك الهجمات أودت بحياة “مئات” الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار من المنطقة منذ مطلع العام


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