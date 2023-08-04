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أردني ينعى طفلته: كسرتي قلبي يا عمري

4 أغسطس 2023
أردني ينعى طفلته: كسرتي قلبي يا عمري

وطنا اليوم:خيم الحزن على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب وفاة ‏الطالبة زين ماهر صالح العلي، في الصف الثاني الأساسي.
واستذكرت صديقات الطالبة العلي في مدرسة كفررحتا الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، زميلتهن التي كانت تشاركهن اللعب والضحك، إلا أنها اليوم فارقت الحياة كما وفارق منزلها ضحكتها البريئة.
الطفلة زين، رحلت ولم تستكمل عطلتها الصيفية، ولن تعود إلى المقاعد الدراسية مجددا، بل غادرت الحياة إلى قبرها، وسط صدمة عائلتها وصديقاتها.
صور الطفلة وعبارات النعي المؤثرة انتشرت كالنار في الهشيم، ودعا لها نشطاء بالرحمة والمغفرة وأن يُلهم عائلتها الصبر والسلوان.

والدها ينعاها
ونعى والدها ماهر العقاب فلذة كبده وقال عبر صفحته على “فيسبوك”:
قلبي وفلذة كبدي زين في ذمة الله.. الدفن بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد كفررحتا القديم وتقبل التعازي في المنزل بعد صلاة العصر. يوميا. كسرتي قلبي ياعمري. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
بدورها نعت وزارة التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة زين العلي، وكتبت عبر صفحتها:

‏ينعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة،
الطالبة (زين ماهر صالح العلي)، من الصف الثاني الأساسي في مدرسة كفررحتا الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.
أسكن الله روحَ الفقيدة واسكنها الجنَّة، وألْهَمَ ذويـها الصَّبْر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ونعت كذلك مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد الطالبة وكتبت:
بمزيد من الحزن والأسى والتسليم لإرادة الله سبحانه. ينعى مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الاستاذ محمد المصري الطالبة زين ماهر عقاب صالح العلي من طالبات الصف الثاني الاساسي مدرسة كفررحتا الثانوية للبنات والذي انتقلت الى رحمه الله تعالى الخميس.
ويتقدم من عائلتها وذويها ومن عموم ال الجديتاوي الكرام ويتقدم من مديرة مدرستها ومعلماتها وزميلاتها الطالبات باحر مشاعر المواساة.
ويسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم


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