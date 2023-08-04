شهيد فلسطيني برصاص إسرائيلي في شرق طولكرم

وطنا اليوم:استشهد، فجر الجمعة، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس في شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأفادت الوكالة، بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، “أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه”.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الصوت والغاز السام.