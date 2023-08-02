“الكرك” تنظم معسكرا لتعزيز مشاركة الشباب المتطوعين في الحياة السياسية

وطنا اليوم: نظمت مديرية شباب محافظة الكرك، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ونادي شباب القطرانة الرياضي اليوم الأربعاء، معسكرا بعنوان: “تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية” بمشاركة متطوعين ومتطوعات من مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة، أن المعسكر يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعريف المشاركين بقانوني الانتخاب والأحزاب وأدوات العمل السياسي.

وتحدث ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وعن قانوني الانتخاب والأحزاب وأهميتهما في مشاركة وتشجيع الشباب في العملية السياسية والحزبية وصنع القرار السياسي.

وأكد أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير العمل السياسي في الأردن.

وتضمن المعسكر العديد من النقاشات التي تتركز حول دور الورشات بتوعية الشباب بدورهم في الحياة السياسية والحزبية.