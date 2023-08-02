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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات على الضفة الغربية والقدس

منذ ثانيتين
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات على الضفة الغربية والقدس

وطنا اليوم: شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيش واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر، جنوبي مدينة أريحا.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الصمت الدولي وغياب المحاسبة هو ما شجّع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة، في بيان اليوم، أن حكومة الاحتلال تتحدى القانون الدولي بعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، الطفل محمد فريد شوقي الزعارير 15 عاما قرب بلدة السموع جنوبي الخليل، بالإضافة الى الشاب مهند المزارعة شرقي القدس.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية لوقف البلطجة الإسرائيلية قبل فوات الأوان، لا سيما وأن البديل هو جرّ المنطقة إلى مربع العنف وعدم الاستقرار.

وأكد أن سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية تتحملان مسؤولية تدهور الأوضاع وانفجارها وقتل الناس بدم بارد، مشيرا الى أن تحقيق الأمن والاستقرار يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وليس عبر إعدام الأطفال واقتحام المدن وسياسات العقاب الجماعي.


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