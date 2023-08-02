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الخالدي يقدم أوراق اعتماده كسفير مفوض في بنما

منذ 4 ثواني
الخالدي يقدم أوراق اعتماده كسفير مفوض في بنما

وطنا اليوم: قدم السفير الأردني لدى المكسيك، عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو كوهين كسفير مفوض وفوق العادة غير مقيم للأردن لدى بنما.

وأقيم الحفل الرسمي للتسليم في القصر الرئاسي في مدينة بنما، وحضره عدد من كبار المسؤولين، ونقل الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس البنمي، وتمنياته للشعب البنمي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبّر الرئيس البنمي عن تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.


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