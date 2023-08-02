مخاوف عالمية من سيطرة ماسك على الإنترنت

وطنا اليوم:تحدثت تقارير إعلامية عن ظهور مخاوف عالمية من سيطرة الملياردير إيلون ماسك أحادية الجانب على تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي كانت جزءًا أساسيًا من اتصالات أوكرانيا منذ الحرب، مخاوف المسؤولين وقادة العالم.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن سيطرة أغنى رجل في العالم على تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية برزت بوضوح خلال تقييده وصول الجيش الأوكراني إلى أقماره الصناعية المعروفة باسم “ستارلينك” عدة مرات أثناء الحرب في أوكرانيا.

ويقدم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خدمة ستارلينك لأوكرانيا، منذ أواخر فبراير 2022، بعد أيام فقط من شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزوه على كييف والذي صاحبه هجوم إلكتروني أدى إلى تدمير الإنترنت في البلاد، بحسب “نيويورك تايمز”.

وتشكل خدمة ستاريلنك التابعة لشركة “سبيس أكس” التي يمتلكها ماسك غالبية الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض مع أكثر من 4000 منها في مدار الأرض المنخفض.

وحاليا أصبحت ستارلينك هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت في مناطق الحرب والمناطق النائية والأماكن التي ضربتها الكوارث الطبيعية. ويتم استخدامها في أوكرانيا لتنسيق ضربات الطائرات بدون طيار وجمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن سيطرة ماسك أحادية الجانب على تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تثير مخاوف السياسيين وقادة العالم، بحسب “إندبندنت”.

ما هي ستارلينك؟

ستارلينك هي اسم شبكة الأقمار الصناعية التي طورتها شركة رحلات الفضاء الخاصة المملوكة لماسك “سبيس إكس” لتوفير إنترنت منخفض التكلفة إلى المواقع البعيدة، وتم الإعلان عن الاقتراح SpaceX في يناير 2015، وفقا لموقع “سبيس فلايت ناو”.

وبداية من يوليو 2023، كان هناك 4519 قمرا صناعيا من ستارلينك في المدار، منها 4487 قمرا قيد التشغيل، وفقاً لموقع “سبيس”.

وتأمل شركة “سبيس أكس” في النهاية الوصول إلى حوالي 42000 قمر صناعي، بحسب الموقع.

كيف تعمل ستارلينك؟

تعمل ستارلينك بمساعدة مجموعة أجهزة الشبكة التي تشمل طبقا للأقمار الصناعية، وجهاز توجيه WiFi ومصدر طاقة، وكابلات وقاعدة.

صُممت قاعدة ستارلينك للتثبيت على مستوى سطح الأرض، وطبق ستارلينك ذاتي التوجيه، يتصل بسرعة طالما أنه يتمتع برؤية واضحة للسماء.

وبمجرد إعداد الجهاز، يمكنك الاتصال بشبكة ستارلينك واستخدام تطبيق الشركة لإدارة خدمتك، وفق الموقع.

وتقدم سبيس أكس خدمة إنترنت ستارلينك من كوكبة أقمار صناعية تدور في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 342 ميلا (550 كيلومترًا) من الأرض.

وبدلا من استخدام أقمار صناعية كبيرة، تستخدم ستارلينك آلافا من الأقمار الصناعية الصغيرة، ومدار قصير ثابت بالنسبة للأرض يحسن سرعات الإنترنت ويقلل من مستويات فترة الانتظار أو ما يعرف بالكمون، وفق تقرير من موقع “تيك تارغيت”.

ما مدى سرعة ستارلينك؟

وفقا لموقع ستارلينك، عادة ما يواجه مستخدموها سرعات تنزيل تتراوح بين 25 و 220 ميغابت في الثانية، مع تمتع غالبية المستخدمين بسرعات تزيد عن 100 ميغابت في الثانية. وتتراوح سرعات التحميل عادة بين 5 و 20 ميغابت في الثانية.

أين تتوفر ستارلينك؟

خدمة إنترنت ستارلينك متوفرة في 40 دولة. ولدى الولايات المتحدة حق الوصول إلى ستارلينك ، وهذا يشمل بورتوريكو وجزر فيرجن الأميركية. وتتوفر خدمة الإنترنت هذه أيضًا في كندا واستراليا ونيوزيلندا، وكذلك في العديد من البلدان في أوروبا، وهذا يشمل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وفقا لموقع “وورلد بوبيوليشن ريفيو”.

وبالإضافة إلي تفعيل الخدمة في أوكرانيا لمساعدتهم خلال الحرب مع روسيا منذ العام الماضي، تمت إضافة أيضا العديد من البلدان الأخرى، وتشمل هولندا، والنمسا، وبلجيكا، وأيرلندا، والدنمارك، وسويسرا، والبرتغال، وبولندا، وإيطاليا، والسويد، وجميع دول البلطيق، وعدة دول في أميركا الجنوبية