بسبب القرار السعودي.. اجتماع للوقوف على معوقات شحن الصادرات الزراعية

وطنا اليوم:ترأس وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اجتماعا للوقوف على معوقات شحن الصادرات الزراعية بسبب قرار المملكة العربية السعودية وقف دخول الشاحنات التي تجاوز عمرها التشغيلي عن عشرين عاما.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان مساء الأربعاء، إن القرار السعودي أدى إلى تدني معدلات التصدير، حيث عملت الحكومة بشكل تشاركي على الحفاظ على معدلات الصادرات في هذا الوقت.

وأكد الحنيفات على المتابعة الحكومية والتتسيق والتشاركية لحل هذا الموضوع والعمل على الاقتراحات كافة التي تساهم في الحفاظ على انسياب الصادرات المحلية من الخضار والفواكة وخاصة في ذروة الإنتاج.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي أبوحماد وعدد من المصدرين.

من جانبه، بين الوريكات أن هيئة تنظيم النقل البري تنسق الجهود كافة لإيجاد فرص وآليات تدعم انسياب الصادرات، مؤكدا انفتاح الهيئة على جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاع الزراعي والمحافظة على مستوى التصدير وفق المقترحات المطروحة.

ومن جهته، ثمن أبوحماد الاهتمام الحكومي ومتابعة الوزير الدائمة، وركز على عدد من المقترحات التي تدعم فرص استمرار انسياب السلع واستدامة التصدير.

“وتم بحث عدد من المقترحات والخطوات التي تعالج الحدث حاليا ومقترحات للمرحلة المقبلة تضمن الحيلولة دون انخفاض الصادرات”، وفق الوزارة