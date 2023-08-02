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أوكرانيا تزيل المطرقة والمنجل من تمثال الوطن الأم العملاق

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا تزيل المطرقة والمنجل من تمثال الوطن الأم العملاق

وطنا اليوم:أزالت أوكرانيا المطرقة والمنجل من تمثال “الوطن الأم” العملاق الذي يطل على العاصمة كييف، في إطار حملة لإزالة شعار الدولة السوفيتية.
وتم نصب التمثال المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 62 مترًا، ويُجسّد شخصية امرأة تحمل سيفًا ودرعًا مرتبطة بالاتحاد السوفيتي، في عام 1981، كنصب تذكاري لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
ومع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، شددت الأخيرة على إزالة الإشارات العائدة للتاريخ السوفيتي والثقافة الروسية، حيث دخل قانون فك الاستعمار حيز التنفيذ هذا الصيف.
ويوجد تماثيل حربية ضخمة مماثلة في مدن أخرى، كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، مثل فولغوغراد في روسيا وبريست في بيلاروسيا.
ويقع التمثال فوق متحف وطني أوكراني، ومن المخطط عرض الدرع السوفيتي هناك.
وأيدت وزارة الثقافة الأوكرانية خطة لتجهيز التمثال بدرع جديد يحمل شعار البلاد الثلاثي


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