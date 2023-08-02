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الذهب عيار 21 يسجل 39.60 دينار

منذ ساعة واحدة
الذهب عيار 21 يسجل 39.60 دينار

وطنا اليوم: بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 39.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.60 و 35.20 دينار على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 278 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 دينارا.

ووصف الطلب على الذهب بالسوق المحلية بأنه “متوسط”، وهو أقل بنسبة 50 بالمئة عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار علان إلى أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، بلغ حتى ظهر اليوم الأربعاء، عند 1950 دولارا للأونصة الواحدة.


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