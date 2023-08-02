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الكشف عن حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات

2 أغسطس 2023
الكشف عن حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات

وطنا اليوم:وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 508 ملايين دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 150 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة مستوردات المملكة من الإمارات خلال فترة المقارنة إلى 358 مليون دينار، مقارنة مع 449 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع الإمارات حتى نهاية شهر أيار الماضي من هذا العام، ليصل إلى 208 ملايين دينار، مقارنة مع 379 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وتتركز صادرات المملكة إلى الإمارات في الأجبان، والخضار والفاكهة، التمور المجففة، البهارات ومخاليط بهارات، زيت الزيتون، محضرات وأصناف محفوظة من اللحوم، مصنوعات سكرية، والشوكلاتة، بالإضافة إلى عجائن غذائية.
وتشتمل مستورداتنا من الإمارات على المنتجات النفطية ومشتقاتها، ومنتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية، والبولي اثيلين، البوليمرات بروبلين، ودهانات بأنواعها المختلفة، الأسماك والمأكولات البحرية، والمنتجات الحيوانية والنباتية من الألبان والحليب والأجبان، البقوليات، العنب والتمور مجففة، بن محمص، والبذور، بالإضافة إلى بعض البهارات


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