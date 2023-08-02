إيران تعلن عطلة رسمية ليومين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إغلاق المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس لمدة يومين على مستوى البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على سلامة مواطنيها.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي، إن القرار سيُعمل به يومي الأربعاء والخميس ، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة في البلاد من احتمال زيادة حالات الإجهاد الحراري، نتيجة للأجواء الحارة التي تسود إيران.

حرارة مرتفعة

وشهدت المدن والبلدات في إيران درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة، وشهدت العاصمة طهران 38 درجة مئوية الثلاثاء.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الإيراني، من جهته أن تشهد طهران درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وسجلت الأهواز، عاصمة المقاطعة الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد، 50 درجة مئوية الثلاثاء، بحسب الأرصاد الجوية