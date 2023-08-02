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ضبط خمسينية تنتحل صفة لواء بالجيش العربي في إربد

منذ ساعة واحدة
ضبط خمسينية تنتحل صفة لواء بالجيش العربي في إربد

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، سيدة خمسينية ترتدي الزي العسكري برتبة لواء وتقوم بالتفحيط بمركبة في مجمع الأغوار القديم غرب مدينة إربد.
وبحسب ما علم فإن بلاغ وصل الأجهزة الأمنية يفيد بوجود مركبة تقوم بالتفحيط والاستعراض داخل مجمع الأغوار القديم، وعند وصول الأمن للمكان تم ضبط مركبة وبداخلها سيدة ترتدي الزي العسكري برتبة لواء في الجيش العربي، وعند التدقيق اتضح أنها مدنية وليست عسكرية.
ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض عليها وفتح تحقيق بالحادثة


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