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الأوراق المالية تبلغ 19.5مليار دينار في تموز الماضي

منذ ساعة واحدة
الأوراق المالية تبلغ 19.5مليار دينار في تموز الماضي

وطنا اليوم: بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر تموز الماضي 7.6مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 19.5مليار دينار.

وبلغت ملكية الأردنيين ما يقارب5 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 10.6 مليار دينار في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 7.2 مليار دينار.

واحتلت المملكة العربية السعودية قائمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة بواقع 2493 مساهمة تمتلك أوراق مالية بنحو 434.685 مليون ورقة وبقيمة إجمالية بلغت 1.109 مليار دينار.


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