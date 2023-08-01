هجوم مسلح على قنصلية السويد في إزمير

وطنا اليوم:أعلن مكتب ولاية إزمير اعتقال منفذ الهجوم على القنصلية السويدية الذي لم تحدد جنسيته.

واختلفت الأنباء المتداولة حول جنسية المتهم، منهم من قال أنه سوري ومنهم من قال أنه تركي.

وأدعت صحيفة جمهورييت أنه مواطن سوري، بينما قالت خبر ترك أنه مواطن تركي، ويقول أنه نفذ الهجوم بسبب رفض طلب التأشيرة.

وأصيب خلال الهجوم المسلح موظفة تركية تعمل في القنصلية بجروح خطيرة.

من جانبه أدلى والي إزمير بتصريح جاء فيه:” قام شخص معاق ذهنيًا يدعى Z. Ö بإطلاق النار عند الساعة 12:45 ظهر اليوم، وأصيب بسبب هجومه المواطنة E. T.، وتم نقلها للمستشفى.

و تم القبض على المهاجم وبحوزته سلاح الجريمة، وبدأت فرق الأمن بالتحقيق في الجريمة”.

وبحسب ما جاء في البيان بأن منفذ الهجوم يعاني من اضطرابات عقلية