بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هجوم مسلح على قنصلية السويد في إزمير

منذ ساعة واحدة
هجوم مسلح على قنصلية السويد في إزمير

وطنا اليوم:أعلن مكتب ولاية إزمير اعتقال منفذ الهجوم على القنصلية السويدية الذي لم تحدد جنسيته.
واختلفت الأنباء المتداولة حول جنسية المتهم، منهم من قال أنه سوري ومنهم من قال أنه تركي.
وأدعت صحيفة جمهورييت أنه مواطن سوري، بينما قالت خبر ترك أنه مواطن تركي، ويقول أنه نفذ الهجوم بسبب رفض طلب التأشيرة.
وأصيب خلال الهجوم المسلح موظفة تركية تعمل في القنصلية بجروح خطيرة.
من جانبه أدلى والي إزمير بتصريح جاء فيه:” قام شخص معاق ذهنيًا يدعى Z. Ö بإطلاق النار عند الساعة 12:45 ظهر اليوم، وأصيب بسبب هجومه المواطنة E. T.، وتم نقلها للمستشفى.
و تم القبض على المهاجم وبحوزته سلاح الجريمة، وبدأت فرق الأمن بالتحقيق في الجريمة”.
وبحسب ما جاء في البيان بأن منفذ الهجوم يعاني من اضطرابات عقلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:16

الميثاق من جامعة إربد الأهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

21:15

لأول مرة في الأعيان معارضة برلمانية مكتملة الأركان

20:58

وزير السياحة يسلم رئيس بلدية السلط شهادة ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

20:40

الأوراق المالية تبلغ 19.5مليار دينار في تموز الماضي

20:36

نقابة الصحفيين تقدر استجابة مجلس النواب بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية

20:36

جثث مشتتة ودمار هائل.. الحرب تجرد الخرطوم من ثوب الحياة

20:30

ختام فعاليات مسابقة البرمجة “YUCPC2023” في جامعة اليرموك

20:29

وفد نيابي يؤكد دعم الأردن للعراق ورغبته في التعاون بمختلف المجالات

20:20

ردم مدخل أنفاق خطرة في الرصيفة

20:10

الفيصلي يفسخ عقد العراقي مصطفى ناظم

20:01

الوظائفي: 144 شركة مدرجة في البورصة ملزمة بتقديم بياناتها المرحلية

19:49

إربد تبحث الجوانب الإجرائية لإنشاء مركز تدريب مهني

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023