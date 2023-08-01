تصعيد الاعتداء على الفتى اليمني إلى وزارة الداخلية التركية

وطنا اليوم:تداولت الأنباء مقطع فيديو صادم يظهر اعتداء 50 شاب تركي على شاب يمني يبلغ من العمر “15 عاما” بالضرب المبرح في مجمع كريستال شهير في منطقة أسنيورت بإسطنبول مما أدى إلى نقل الشاب إلى المستشفى.

وأفادت الأنباء أن الجهات الرسمية في إسطنبول تتابع عن قرب تطورات القضية حيث اتصل نائب وزير الداخلية لشؤون الأجانب بمسؤولين في الجالية اليمنية وطلب تفاصيل حول الحادثة.

وتلقت رابطة الجالية اليمنية اتصالين منفصلين من قبل كلّ من والي إسطنبول ومدير إدارة الهجرة في إسطنبول، حيث أبلغا اهتمامهم الشديد بمتابعة القضية عن كثب.

كما زار مدير دائرة العلاقات الخارجية في إدارة الهجرة مقر الجالية اليمنية في إسطنبول، وأبدى اهتمامه بالموضوع.

من جانبه تحرك اليوم الثلاثاء السفير اليمني و رئيس الجاليه اليمنيه و رجال أعمال يمنيين، حتى وصل الأمر للوالي ولوزير الداخليه.

ووصل السفير اليمني إلى مجمع كريستال شهير السكني في إسطنبول بصحبة رئيس الجالية اليمنية.

وأصدرت السفارة اليمنية في أنقرة بيانا أعربت فيه عن موقفها من الحادث وجاء في البيان:” تابعت السفارة اليمنية بكل اهتمام ومسؤولية حادثة الشجار التي وقعت بين عائلتين يمنية وتركية بمجمع كريستال شهير بمدينة اسطنبول مساء أمس الاثنين، واستمعت لوالد الطفل الذي روى تفاصيل الحادثة قائلا “إن الشجار بين أطفال العائلتين تطور إلى اعتداء على أولاده من قبل مجموعة أخرى من الأتراك جاءوا من خارج المجمع السكني”.

وأثارت حادثة الاعتداء على الفتى اليمني في إسطنبول ردود فعل واسعة على شبكات التواصل، وتفاعل معها عرب داخل تركيا وخارجها، كما أعرب أتراك عن رفضهم لهذا الاعتداء، مشيرين إلى أن خطاب بعض العنصريين في البلاد يساهم في حدوث مثل هذه الاعتداءات.