البترا تقترب من تخطي حاجز 800 ألف زائر

وطنا اليوم:اقتربت مدينة البترا الأثرية من تخطي حاجز 800 ألف زائر، فيما زار المدينة خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي نحو 770767 زائر من مختلف الجنسيات.

وزار المدينة منذ بداية العام الحالي نحو 652795 زائر من الجنسيات الأجنية، و25526 زائر عربياً، و66435 زائراً أردنيا و20011 زائراً ضمن برنامج أردنا جنّة.

وبلغ مجموع زوار المدينة خلال شهر تموز الماضي نحو 72665 زائر من مختلف أنحاء العالم، وكان أغلبهم من الجنسيات الأجنبية، وبلغت أعدادهم نحو 46795 زائر.

وبحسب الاحصائية، فقد ارتفع عدد زوار المدينة خلال تموز، بنسبة 24% عن ذات الفترة من العام 2019 والذي شهد مليونية السياحة الأولى، و4% عن العام الماضي، و249% عن العام 2021.

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة تسعى ومن خلال جهودها بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إلى استدامة حركة السياحة والقضاء على الموسمية.

وأضاف الفرجات، أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع عدة برامج وفعاليات لتنويع المنتج السياحي واستقطاب مزيد من الزوار إلى المدينة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح بعض هذه المشروعات والبرامج، فيما سيتم بدء العمل ببعضها الآخر قريباً.

ووصف الفرجات العام السياحي الحالي بالأقوى في تاريخ البترا، متوقعاً بأن تستقبل المدينة الزائر رقم مليون في شهر تشرين أول القادم.

وبحسب الفرجات فإنه تم افتتاح مشروع المنطاد الثابت في البترا لاستقطاب السياحة المحلية والعربية وإثراء تجربة السياح الأجانب، إضافة إلى افتتاح القرية الثقافية في منطقة البيضاء والتي ستشهد نهاية هذا الشهر عودة فعاليات مهرجان ليالي البترا الوردية.

وكشف الفرجات عن حزمة أخرى من المشروعات سيتم اطلاقها، كسيارات الدفع الرباعي في منطقة البيضاء لتمكين الزوار من اكتشاف سحر ودهشة المدينة من خلال المغامرة، إلى جانب استثمارات أخرى نوعية في مجال الخدمات السياحية والفنادق.

وأكد أن السلطة حريصة على دعم وتسهيل إقامة كافة الاستثمارات التي من شأنها إضافة قيمة جديدة للمنتج السياحي في البترا، من أجل النهوض والارتقاء بهذه المدينة السياحية الهامة، وبما يتماشى مع مكانتها السياحية.

وأوضح الفرجات، أن السلطة تواصل جهودها في تطوير واقع البنى والخدمات وأنه سيتم اطلاق حزمة جديدة، تتضمن الارتقاء بواقع الطرق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.

وبين أن ما تحققه المدينة من نجاح سياحي متواصل يأتي نتيجة للدعم الموصول من قبل جلالة الملك وولي العهد والحكومة، وكذلك تتويجاً للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في لواء البترا.

وجدد حرص سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على تقديم كل ما بوسعها من جهود في سبيل النهوض بالبترا ودفع عملية التنمية الشاملة فيها، وبما يعزز مكانتها السياحية العالمية