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وزارة الاستثمار تستوفي 20 ألف دينار بدل عدة خدمات

منذ ساعة واحدة
وزارة الاستثمار تستوفي 20 ألف دينار بدل عدة خدمات

وطنا اليوم:وضعت وزارة الاستثمار، مبالغ مالية لاستيفائها تحت بند “بدل خدمة”، لمتلقي عدد من الخدمات.
وبحسب تعليمات بدل الخدمات المقدمة من وزارة الاستثمار، الصادرة في الجريدة الرسمية الثلاثاء، فإن الوزارة تستوفي مبلغ “بدل خدمة” عند تقديم الطلب، ويكون غير مسترد، ولا يعتبر استيفاء البدل قرارا بالموافقة على الطلب.
وتسوفي الوزارة، بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو الآتي:
بدل تسجيل صندوق استثماري وتشمل الخدمات: “بدل تسجيل تنازل عن الحصص، بدل ترخيص شريك مدير، بدل إيداع اتفاقية شراكة، بدل إصدار شهادة، بدل إيداع أي وثيقة”، وبقيمة بدل خدمات تبلغ 20,000 دينار.
كما تستوفي الوزارة، مبلغ 20,000 دينار تحت بند “بدل خدمة” لـ بدل تسجيل فرع لصندوق استثمار أجنبي، وتشمل الخدمات: “بدل تسجيل تنازل عن الحصص، بدل ترخيص شريك مدير، بدل إيداع اتفاقية شراكة، بدل إصدار شهادة، بدل إيداع أي وثيقة أخرى.
وتستوفي الوزارة مبلغ 600 دينار، بدل تجديد تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية


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