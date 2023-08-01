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ضبط 113 مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال

منذ ساعة واحدة
ضبط 113 مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل الأردن.
وأضاف في بيان الثلاثاء، أن القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل إلى الأردن لغايات استخدام مالكها الشخصي، مشيرا إلى أن تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية ،وضبطوا (113) مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز .
وأكد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية ، مبينا أنه اتخذت الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات


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