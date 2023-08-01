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إصابة أربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

منذ ساعة واحدة
إصابة أربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، إصابة 4 مستوطنين “إسرائيليين” في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكدت القناة 14 “الإسرائيلية”، إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة.
وبينت القناة أن جنود الاحتلال اطلقت النار على المنفذ.
وفي نفس السياق، قالت مصادر طبية “إسرائيلية”: إن جراح اثنين من المصابين في عملية إطلاق نار بمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وصفت بالمتوسطة”.
وفي تفاصيل العملية، قالت القناة ١٣ “الإسرائيلية”:” إن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة “معاليه أدوميم” كان يرتدي زي حارس أمن”.
وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16


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