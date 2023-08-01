وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، إصابة 4 مستوطنين “إسرائيليين” في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكدت القناة 14 “الإسرائيلية”، إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة.
وبينت القناة أن جنود الاحتلال اطلقت النار على المنفذ.
وفي نفس السياق، قالت مصادر طبية “إسرائيلية”: إن جراح اثنين من المصابين في عملية إطلاق نار بمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وصفت بالمتوسطة”.
وفي تفاصيل العملية، قالت القناة ١٣ “الإسرائيلية”:” إن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة “معاليه أدوميم” كان يرتدي زي حارس أمن”.
وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16
إصابة أربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة
وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، إصابة 4 مستوطنين “إسرائيليين” في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.