إصابة أربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، إصابة 4 مستوطنين “إسرائيليين” في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت القناة 14 “الإسرائيلية”، إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة.

وبينت القناة أن جنود الاحتلال اطلقت النار على المنفذ.

وفي نفس السياق، قالت مصادر طبية “إسرائيلية”: إن جراح اثنين من المصابين في عملية إطلاق نار بمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وصفت بالمتوسطة”.

وفي تفاصيل العملية، قالت القناة ١٣ “الإسرائيلية”:” إن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة “معاليه أدوميم” كان يرتدي زي حارس أمن”.

وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16