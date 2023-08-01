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بيع شقة بمرسى العرب ب 17.5 مليون دولار

منذ دقيقتين
بيع شقة بمرسى العرب ب 17.5 مليون دولار

وطنا اليوم:بلغ عدد المبايعات العقارية بدبي 373 صفقة بقيمة مليار درهم خلال أربع ساعات، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
وشهدت منطقة مرسى العرب اليوم صفقة عقارية بقيمة 64.5 مليون درهم مايعادل 17.5 مليون دولار عبر بيع شقة فندقية جاهزة تبلغ مساحتها نحو 5330 قدم مربع، فيما بلغ سعر القدم المربع الواحد 12,099 درهم.
وتصدرت منطقة أبراج بحيرات جميرا من حيث حجم الصفقات بواقع 41 صفقة بقيمة 67.9 مليون درهم، تليها منطقة تيكوم سيت ايه بواقع 3 صفقات بقيمة 64.8 مليون درهم، تلتها الصفقة الوحيدة في منطقة مرسى العرب بقيمة 64.5 مليون درهم، ثم منطقة سوبها هارتلاند بواقع 34 صفقة بقيمة 63.15 مليون درهم


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