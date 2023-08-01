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تسجيل 3 هزات أرضية في منطقة البحر الميت

منذ 3 ثواني
تسجيل 3 هزات أرضية في منطقة البحر الميت

وطنا اليوم:أعلن مرصد الزلازل الأردني عن تسجيل 3 هزات أرضية صباح اليوم الثلاثاء في منطقة البحر الميت.
وبحسب بيان مقتضب لمركز الزلازل الأردني فقد تم تسجيل الهزة الاولى في تمام الساعة 5.05 صباحا توقيت عمان وبقوة 3.2 ريختر وبعمق ، فيما تم تسجيل الهزة الثانية عند الساعة 9.46 صباحا بتوقيت عمان وبقوة 2.1 ريختر وبعمق 9كلم، اما الثالثة فقد تم تسجيلها عند الساعة الساعه 10.43 صباحا توقيت عمان وبقوة 1.9 ريختر وبعمق 4 كلم.
ونوه المركز ان الثلاثة زلزال تعتبر صغيرة وغير مؤثرة وهي معتاده في هذة المنطقة ولا يوجد اي شي يدعو للقلق


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