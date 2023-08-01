وزير الداخلية: القطاع الصناعي مساهم أساسي بالاقتصاد الوطني الأردني

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية الثلاثاء، إنّ الأردن جاذب للاستثمار ويتمتع بخدمات، حيث إنّ القطاع الصناعي مساهم أساسي بالاقتصاد الوطني الأردني وجاذب للعملة الصعبة.

وأضاف الفراية خلال لقائه مع مستثمرين أردنيين وأجانب لبحث بعض القضايا في غرفة صناعة عمّان، أن الصناعة الأردنية يفخر بها المواطن خاصة عندما يكون خارج الأردن ويرى المنتجات المحلية.

ولفت إلى أن “ارتفاع البطالة له بعد أمني لذلك يأتي الاهتمام بالصناعة لأنها تولد فرص عمل”.

وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية متاحة تصل لـ 5 سنوات إضافة لتسهيل إقامات للمستثمرين، كما أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لا يعرفها الناس.

ورحب الفراية بسماع ملحوظات كافة المستثمرين حتى التي تأتي خارج إطار عمل وزارة الداخلية، قائلا: “لا أقول إننا بالمدينة الفاضلة ولكن أقول أن نقارن أنفسنا بمحيطنا”.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، قال إنّ هناك تجارب تتعلق بحماية المستثمر، مثمنا تعاون المحافظين في وزارة الداخلية.

واستعرض مستثمرون ملاحظات تتعلق “بالتعامل على الحدود مع السلع والاستيراد والبلاغات التي تسجل على أرباب العمل دون المعرفة بالقضية”.

وطالب مستثمر”بتسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات كما يسهل الأردن إجراءته للدول الأخرى المعاملة بالمثل”.

كما أشاد مستثمر بقطاع الألبسة بإجراءات الداخلية، مطالبا تسهيل دخول العمالة الهندية عبر تقديم الكفالات مسبقا دون الحاجة للحضور للمطار.

مستثمر سوري، تحدث خلال اللقاء عن مكوثه في معبر جابر-نصيب على الحدود الأردنية السورية لمدة ساعتين رغم وجود بطاقة مستثمر؛ حيث رد الفراية أن التأخير على الحدود “أمر غير مقبول”.

وتابع المستثمر أن معبر جابر-نصيب عليه اكتظاظ وحركة نشطة، لكن النوافذ المتاحة للعمل فيه قليلة.

وطالب مستثمر سوري آخر بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية من خلال تعليمات منح الجنسية؛ مشيرا إلى أن عائلته حصلت ع الجنسية الأردنية باستثناء ابنه بسبب العمر.

ووأوضح، أن تسهيل تعليمات الجنسية يزيد الاستثمارات في الأردن