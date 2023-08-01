اعادة تشغيل فندق “عمان برادايس” المملوك للضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:اطلع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه على مرافق فندق “عمان برادايس” المملوك للضمان الاجتماعي بعد افتتاحه تجريبياً بداية شهر تموز الحالي.

وخلال زيارة رافقه فيها رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية وعدد من مدراء الصندوق والشركة، اطلع كناكريه من المدير العام للفندق على التحديثات الشاملة التي تم إجرائها على مرافق الفندق المختلفة، وتصاميمه الداخلية تلبية لمتطلبات العلامة التجارية الجديدة.

واشار رئيس الصندوق ان اعادة تشغيل الفندق وتحديث مرافقه وخدماته يعزز من نوعية الخدمات السياحية المقدمة، مؤكدا على اهمية الاستفادة من فترة الافتتاح التجريبي في تقييم مستوى الخدمات واجراء التحسينات المطلوبة قبل الافتتاح الرسمي للفندق قبل نهاية هذا العام.

من جهته قال مدير عام الفندق ان الموقع الحيوي للفندق في منطقة الشميساني على مقربة من مراكز التسوق الرئيسية ومراكز الشركات الكبرى، سيسهم في تحقيق نسب اشغال عالية. واشار ان عملية اعادة تشغيل الفندق ذو تصنيف أربع نجوم سبقه اجراءات تحديث 144 غرفة واجنحة فندقية، بالإضافة إلى تحديث المرافق الترفيهية وقاعة الاحتفالات، وقاعات الاجتماعات التي تم تزويدها بالتكنولوجيا الذكية. وبيّن ان الفندق يوفر حاليا 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة.

هذا ويأتي الافتتاح التجريبي للفندق بعد قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي مؤخراً بتوقيع عقد ادارة وتشغيل مع مستثمر محلي لاعادة تشغيل الفندق الذي كان يحمل الاسم التجاري “عمان الشام بالاس”.

ويعتبر الاستثمار في القطاع السياحي احدى مكونات المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، وتعزيز العائد المتحقق على الاستثمارات المتعددة في قطاعات مختلفة منها البنوك، التعدين، الصناعات الدوائية، الزراعة والمحفظة العقارية والمناطق التنموية، بالاضافة الى اهمية القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.