فارس حباشنة يكتب:نحن سوف نسكت و نصمت و نمتنع عن الكلام

فارس حباشنة

قانون الجرائم الالتكرونية من النواب الى الاعيان و لاكمال اقراره دستوريا .

و ماذا تملك الدولة غير هذا القانون ؟

هذا هو الاردن .

و لا احد ينجح في احداث اصلاح و تغيير او يقدر على ذلك .

و لا احد يسمع الى صوت الاخرين و الرأي المضاد .

و كل ما جربنا في الاردن ، و هو رواية الطرف الاوحد .

و من الصعب احداث تغيير و اصلاح في الاردن .

خلاصة اقولها و ان اتابع مارثون اقرار قانون الجرائم الالكترونية .

و في النهاية سوف يقر كما جاء من الحكومة .

و بالمناسبة تعديلات قانونية الاعيان ليست جوهرية و لا ما يحزنون .

الزملاء المحررين في مواقع اخبارية يكتبون العناوين دون قراءة متن الخبر ، و لربما ان نيتهم غير صافية .

من 3 اسابيع تقريبا ، و الاردن تعيش جولات مارثون اقرار قانون الجرائم الالكترونية .

و عامل الوقت هنا ليس من باب فتح حوار او غير ذلك ، انما هي مدد مستحقة دستوريا .

و لاحظتم قوما يدافع بشراسة عن قانون الجرائم الالكترونية ، و انا اجزم ان السواد الاعظم منها لم يقرأوه .

و يرددون كالبغاغات عبارات شيطنة السويشل ميديا .

و يطلقون الاوصاف فوضى و كراهية و ازدراء اجتماعي وديني .

و هؤلاء حجزوا مقاعد في الصفوف الاولى في البرلمان القادم : نوابا و اعيان .

و مقاعد في عضويات مجالس ادارات شركات حكومية .

و مقاعد في تعيينات حكومية قادمة في مؤسسات اعلامية و تشريعية و غيرها .

و هي هيك اللعبة في البلد ، الكاسبون .. من يقدر ان يشتم الناس و يحتال على الحقيقة و الواقع ، ويضرب في سلاح الشيطنة ، و يلعب بيض وحجر .

انا اكتب ، و قلبي على الاردن .

و قلبي محروق على غرف التشريع في الدولة ، و كيف تنتهج سياسة “سلق القوانيين” .

اقروا قانون الجرائم الالكترونية ، و فعلوا ما تشاؤون .

نحن سوف نسكت و نصمت ، و نمتنع عن الكلام .

و اعدكم ، لساني سوف اقطعه ، و كيبورد سوف اكسره ، و هاتفي ” ايفون” استبدله بلوكس و نوكيا عادي .