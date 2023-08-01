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3.8 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG – Jordan) لنهاية النصف الأول من عام 2023

منذ 5 ثواني
3.8 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG – Jordan) لنهاية النصف الأول من عام 2023

وطنا اليوم:صادق مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG – Jordan) على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/6/2023 وذلك في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 30/07/2023، برئاسة ناصر اللوزي رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن الشركة أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية لهذا العام وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) و الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، و بدأت الشركة بالتحضير لتطبيق متطلباته منذ العام 2019.
وحققت الشركة ربحاً صافيا بعد الضريبة بلغ 3.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 2.4 مليون دينار أردني وفقاً لذات المعيار (17) لنفس الفترة من العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 57%. وأضاف بأن موجودات الشركة قد بلغت 116 مليون دينار تشكل الاستثمارات ما نسبته 73% من تلك الموجودات.
كما أضاف الدكتور علي الوزني – الرئيس التنفيذي للشركة – بأن الشركة قد حققت ارتفاعاً في إيرادات التأمين بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث تجاوز حجم تلك الإيرادات 53 مليون دينار أردني. فيما حققت الشركة ربحاً صافياً قبل مصاريف تمويل عقود التأمين و إعادة التأمين بقيمة 4.3 مليون.
يذكر أن الشركة تعتبر من أولى شركات التأمين في المملكة التي تصدر بياناتها المالية المراجعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17)، كما أن مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG – Jordan) هي عضو ضمن مجموعة الخليج للتأمين ومقرها دولة الكويت، وهي من أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


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