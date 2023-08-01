العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ليست رادعة

وطنا اليوم:قال العين محمد داودية إنه الأصح تسمية القانون ب “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، مضيفا أنه مع إقرار القانون قبل 10 سنوات، للخلاص من محاكم الفيسبوك الإلكترونية، والذباب الإلكتروني.

وأضاف داودية الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن لا بد من مواكبة تشريعية للتطور الإلكتروني المتسارع، مؤكدا أن العقوبات الحالية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ليست رادعة.

وأشار داودية إلى أن الجرائم الإلكترونية تزايدت خلال الأعوام الـ7 الماضية ستة أضعاف، مضيفا أن الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ6أشهر الماضية