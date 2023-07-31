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“ميقاتي”: الحكومة تتابع مع الجيش الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة

منذ ساعة واحدة
“ميقاتي”: الحكومة تتابع مع الجيش الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة

وطنا اليوم: أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الحكومة تتابع مع الجيش والقوى الأمنية الأحداث والاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، ويسعون لوقف هذه الاشتباكات.

وقال إننا لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا.

وشدد ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الأراضي اللبنانية احترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.


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