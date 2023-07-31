بسبب الإنقلاب العسكري.. برلين تعلق مساعداتها للنيجر

وطنا اليوم: أعلنت برلين، اليوم الاثنين، تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحافي في برلين اليوم الاثنين، بأن بلاده “علقت كل المدفوعات المباشرة دعما لحكومة النيجر”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية، كاتارينا كوفن، إن برلين قررت “تعليق أي تعاون ثنائي مع النيجر في مجال التنمية”.

من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حاليا في النيجر.