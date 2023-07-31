بتوجيهات ملكية… طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن أردني من السعودية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد سلاح الجو الملكي، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بفريق الإخلاء الطبي الجوي التابع لطبابة سلاح الجو، أشرف على إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس فريق الطوارئ بالإنابة المقدم الطبيب أشرف أبو عودة: “إنه تم إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية، إثر تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، وسيتم تقييم حالته الصحية في الطوارئ، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة، وإدخاله إلى القسم المعني في مدينة الحسين الطبية للمتابعة”.

وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي