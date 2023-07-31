الاحتلال الإسرائيلي يقتحم موقع أثري في نابلس

وطنا اليوم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واعتلت أسطح البنايات المرتفعة.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسكنا بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال صاحب المسكن المهدوم أحمد أبو قبيطة، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنه في منطقة واد العماير، المحاذية لمستوطنة “سوسيا” المقامة على أراضي المواطنين، واستولت على محتوياته.

وأضاف أن مسكنه عبارة عن “كارافان” منزل متنقل، مكون من طابقين بمساحة 80 مترا مربعا، وأن قوات الاحتلال لم تخطره بإزالته.