ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في النصف الثاني من تموز الجاري

وطنا اليوم: شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات متوالية خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر تموز الحالي، مقارنة مع انخفاضها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته.

وبحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعيا لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت خلال الأسبوع الثالث لتصل إلى 807.7 دولار للطن لمادة البنزين أوكتان 90، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 861.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 %، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني.

أما مادتا السولار والكاز، فقد ارتفع سعر السولار إلى 714.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %، فيما ارتفع سعر الكاز إلى 766.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 %.

وخلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بحسب النشرة الأسبوعية للوزارة، وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 771.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4 بالمئة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.9 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9 %.

وارتفع سعر السولار إلى 696.8 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 %، كما ارتفع سعر الكاز إلى 749.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.

وفي الأسبوع الأول من تموز، انخفضت أسعار البنزين بنوعيه وارتفعت أسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية، مقارنة مع أسعارها في حزيران الماضي. وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 725 دولارا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.9 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 1.3 %.

وارتفع سعر السولار إلى 652.4 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 %، كما ارتفع سعر الكاز إلى 706.4 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %.

أما باقي المشتقات، فقد استمر سعر الزيت في الاستقرار نسبيا في الأسبوع الثالث، حيث بلغ 471 دولارا للطن, وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي الذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 %.

كما انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر تموز، ليصبح 79.5 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 0.3 %.